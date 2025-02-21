Oyuncular “Piyasa”yı anlattı

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Kanal D’nin tanıtımları çok konuşulan yeni dizisi ‘Piyasa’, ilk bölümüyle Cumartesi 20.00’de ekrana gelecek. İzleyiciye aşk, ihanet ve güç mücadelesiyle dolu bir dünya sunacak Piyasa’yı oyuncuları anlattı.

"HİKAYESİ ÇOK ÖZEL MÜNEVVER'İN"

Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan şunları söyledi:

"Hikayesi çok özel Münevver'in. Münevver, Anadolu'da yaşayan muhafazakar ailenin tek kız çocuğu. Daha önce muhafazakar bir kızı oynamamıştım. Münevver'in kendi çatışmaları, dönüşümünü izleyecek olmamız çok etkileyici."

"SEYİRCİ KARAKTERLERİN PEŞİNE TAKILACAK"

Ayça Bingöl ise şöyle konuştu:

"Seyirci karakterlerin peşine takılacak. Tıpkı hayattaki gibi başına gelen iyi şeyler kötü şeyler entrikalar var."