Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

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Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde oyuncunun eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gülhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Şevket Altuğ ve Muharrem Türkseven'in de arasında bulunduğu sanat camiasından sevenleri katıldı.

Gülhan'ın naaşı daha sonra omuzlara alınarak uğurlandı ve Küplüce Mezarlığı'nda defnedildi.

Oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile rol aldığı "Postacı" filmiyle tanınmıştı.

"Mesela Muzaffer", "Davacı", "Sevgili Bebeklerim" ve "Sivri Akıllılar" gibi yapımlarda rol alan son olarak 2010 yılında Cümbür Cemaat Aile dizisinde oynamıştı.