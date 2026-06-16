×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti! 40 gün önce kızını kaybetmişti

Güncelleme Tarihi:

#Emel Yıldız#Panter Emel#Fatih Camii
Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti 40 gün önce kızını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 19:52

Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. 85 yaşında olan Yıldız'ın yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emel Yıldız#Panter Emel#Fatih Camii

BAKMADAN GEÇME!