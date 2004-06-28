



Yeni işi halkla ilişkiler



Çıplak modellerden Nilay Dorsa, Yalıkavak’ta açılan Fashion Beach’in halkla ilişkiler görevini üstlendi. Geçtiğimiz yıla kadar Dodo Beach adıyla hizmet veren, Yalıkavak’ın en güzel koylarından birinde yer alan beach için komşu koylardan müşteri topluyor Nilay Dorsa.



Güneşe çıkamıyor



İbrahim Kutluay ve Demet Şener çifti, ünlü basketbolcunun Panathinaikos takımından arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’da yaptıkları tatilden döndü ve soluğu Bodrum’da aldı. Maki Otel’de kalan sevgililer denize People’ın iskelesinden giriyor. Nerede güneşleniyorlar derseniz öyle bir dertleri yok. Çünkü Demet Şener’in güneşe alerjisi var.



Mavi mavi masmavi



Tuğçe Kazaz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can’la Bodrum’da tatilde. İkilinin, İstanbul’a dönmeye niyeti yok gibi. Kazaz’ın, rol aldığı ‘Kampusistan’ dizisinin çekimleri ise Kuşadası’nda devam ediyor. Dizide başına buyruk, sözünü esirgemeyen, zengin bir kızı canlandıran Kazaz, dizi çekimleri yüzünden Kuşadası-Bodrum arasında mekik dokuyor. İş stresini Bodrum sahillerinde atan Kazaz, mavi bikinisiyle sahilde fark yaratırken, Mithat Can umursamaz bir tavır sergiliyor, çevreyle ilgilenmiyor... İkilinin Ship A Hoy’daki yakınlaşmaları ise herkesin dilinde...



Tatlı almaya gidiyor



Bodrum Yalıkavak’ta oturuyor Begüm Şen, kayınpederi Ali Şen’in malikanesinde tatilini geçiriyor. Oğlu Alp Ali’nin canı tatlı çekince zodyak bota atladığı gibi Göltürkbükü’ndeki Divan Palmira’ya giden Şen, rokoko alıp tekrar eve döndü.



Müjdeyi verdi



Efes Pilsen’in başarılı oyuncusu Kaya Peker, geçtiğimiz gece Ortaköy’de eğlendi. Peker, çıkışta Şişli Voleybol takımında oynayan Hırvatistan’lı Vesna Jeliç ile Kelebek objektifine poz verdi. Peker, Sıkı sıkıya sarıldığı sevgilisi Vesna Jeliç ile yakında evlenebileceklerini söyledi.



Bora Bora’da balayı



Sosyetenin tanınmış ismi Pınar Aran’ın 30 yaşındaki kızı Melis, 34 yaşındaki antikacı Mehmet Keskiner’le Bodrum Divan Palmira’da yapılan törenle evlendi. 300 davetlinin katıldığı tören için Palmira’da 30 oda kapatıldı. Gelinin şahidi Ender Mermerci, damadın şahidi ise rahmetli işadamı Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç oldu. Dört yıldır tanışan Melis Aran ile Mehmet Keskiner, 6 ay önce evlenmeye karar vermişler. Keskiner çifti balayı için Pasifik’teki Bora Bora adalarına gidecek.



Albüm ne zaman



Ajda Pekkan’la sevgilisi Okan Tapan, iki yılı aşkın bir süredir beraber. Ve bu süre içinde Tapan’ın Ajda’ya albüm yapacağı haberleri, birkaç kez gazetelerde çıktı. Ancak, aradan o kadar süre geçmesine rağmen, albüm için henüz bir somut adım atılmadı. Sevgililer şimdi, Bodrum’da tatilde. Dün Yalıkavak’ta, İstanbul’daki Şans restoranın sahibi Cüneyt Kurt’un açtığı Bistro-Marina’da başbaşa yemek yiyen ikili, Bodrum sahillerine Göçek’ten tekneyle gelmişler.