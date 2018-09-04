Matara Seçerken Dikkat

Matara seçerken mutlaka bazı önemli kriterlere dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz suluğun insan sağlığını tehdit eden BPA içermemesine dikkat edin. Çocuklar kullanacağı için kolay temizlenebilir olmasına özen gösterin ve mutlaka ürünün özelliklerini okuyun.

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