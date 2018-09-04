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Matara Seçerken Dikkat
Matara seçerken de tıpkı beslenme kabında olduğu gibi sağlığa uygunluğunu kontrol etmelisiniz. Bildiğiniz, güvenilirliğine inandığınız markaların ürünlerini tercih edin. Kaliteli malzemelerden üretilen mataralar belki size biraz pahalı gelebilir ama bu mataralar hijyenik olması nedeni ile aileler tarafından daha çok tercih edilir.
Matara seçerken mutlaka bazı önemli kriterlere dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz suluğun insan sağlığını tehdit eden BPA içermemesine dikkat edin. Çocuklar kullanacağı için kolay temizlenebilir olmasına özen gösterin ve mutlaka ürünün özelliklerini okuyun.
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