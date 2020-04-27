Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.



2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.

HASTALIĞI SONRASINDA YAŞADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Nur Yerlitaş, hastalığının ardından ekran geçtiğimiz ay Kanal D'nin 2. Sayfa programında kamera karşısına çıkmıştı. Hastalık sürecini anlatan Yerlitaş, yaşadıklarını anlatmıştı. İşte, Yerlitaş'ın o açıklamaları;

Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor.

Tarkan canım benim! 2 ay telefonlara bakmadım, yasaktı... O Tarkan'ın sevgisi saygısı ay neler neler... Çok mutlu oldum. O çok sevdiğim biri. Yıllar önce 3 gömlek hazırlamıştım. Yurtdışında giymişti. Sibel Can öyle... Seda Sayan...

Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı. Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım."

Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış.

Kız kardeşim aradı 'seni doktora götüreceğim' dedi. Gittik, teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. 4 gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım düşünün...40 kiloya yakın verdim. Bu hastalıktan. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık...

Atölyem açık kız kardeşim orada...Bana 'Sana Milano'da ev tutalım, orada yaşa' dediler. Kabul etmedim. 'Atölyem açık olacak' dedim. Çünkü çok emek verdim."