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Kelebek
Haber Giriş: 07.01.2001 - 00:00,Son Güncelleme:/

Nerdesin Be Birader?

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Nerdesin Be Birader?

COENLER'İN, büyük yankı uyandıran ve yılın en ilgi çekecek filmlerinden biri olan komedi-macera filmi Nerdesin Be Birader (O Brother, Where Art Thou?) Pringles Cinema Club sinemalarında vizyona girdi. ER adlı televizyon dizisindeki Dr. Douglas Ross rolüyle yakaladığı ünü 1998 yılında Oscar'a aday gösterilen Out of Sight ve geçen yıl da Three Kings filmlerindeki başarısıyla zirveye taşıyan George Clooney de bu muhteşem komedideki çılgın hapishane kaçkını rolüyle çıkıyor karşımıza.

 

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