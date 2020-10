Sağlıklı ve Güçlü Saçlar İçin Öneriler

SAÇINIZI DUŞTAN ÖNCE TARAYIN



Saç dokunuz ne olursa olsun, saç tellerini açmak için 60 saniye ayırmak onları güçlü tutar. Saçınız ıslakken kırılmaya karşı daha savunmasızdır, bu yüzden her zaman saçınızı duş öncesi fırça yardımıyla açmaya çalışın.



DOĞRU ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİNİ KULLANIN



Saç derisinin temizlenmesine yardımcı olduğundan, saçı düzenli şampuanlamak oldukça önemlidir. Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak doğru miktarda şampuan kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Şampuanın fazla kullanılması saçınızın nemlenmesini sağlayan tüm uçucu yağları yok ederek, saçın parlaklığını yitirmesine neden olur. Yıkama sıklığı ise saçın dokusuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.



Saç tellerinizi nem ile canlandırmak için şampuandan sonra saç tipinize uygun bir saç kremi kullanın. Saç kremi uygulamadan önce ıslak saçınızı temiz bir havluyla kurulayın ve kremi köklere değil, saçın sadece uçlarına uygulamaya özen gösterin.



KIRIKLARINI ALDIRIN



Saçınızı düzenli olarak kestirdiğinizden emin olun. Profesyonel bir kuaför tarafından kesilmesini sağlayın. Kısa ve cansız saçların, ortalama 6 ila 8 haftada bir kesilmesi gerekirken, orta ila uzun saçlar için önerilen düzeltme süresi 6 ila 12 haftadır.



Saçlarınızı kestirmeniz, ayrıca saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Bunun nedeni, düzenli düzeltmelerin hasar görmüş saçları ve kırık uçları gidermeye yardımcı olarak, köklerden daha fazla saç büyümesini teşvik etmesidir. Uçlarını aldırmak saçınızı daha yumuşak ve esnek hale getirir ve böylece daha fazla kırılmaya engel olur.



İYİ BESLENİN



Bu muhtemelen saçınızı sağlıklı tutmanın en etkili ve önemli yoludur. Bazı yiyeceklerde bulunan vitaminler, protein ve demir saç büyümesi için çok önemlidir. Saç hücreleri, büyümek için bu besin maddelerine ihtiyaç duyar.



İyi beslenme aynı zamanda saça doğal parlaklık verir. Bol su tüketmek de en az sağlıklı beslenme kadar önemlidir. Su içmek; sağlıklı bir cilt, tırnaklar ve tabii ki saç anlamına gelir.



SAÇ MASKELERİNE ZAMAN AYIRIN



Özellikle doğal yağlardan oluşan saç maskeleri, sağlıklı saç büyümesini teşvik etmenin en etkili yoludur. Saç derinize ve saç tellerine düzenli olarak biraz hindistan cevizi, badem veya zeytinyağı sürmeyi deneyin. İnce ve düz saçlarınız varsa, şampuanlardan önce saçınıza iyi gelen doğal bir yağ uygulayın. Kuru saçlarınız varsa, nemi korumak için saç ıslakken yağ uygulamanız gerekir. Saçınız daha kuru olma eğiliminde olduğundan yağ, saçın nemini korumasına yardımcı olarak kırılmasını önler.



DUŞUNUZUN SICAKLIĞINI AZALTIN



Sıcak bir duş, her ne kadar rahatlatıcı bir his uyandırsa da kafa derinizi tahriş edebilir ve buna bağlı olarak saçınız uzarken aynı zamanda güç kaybedebilir. Duş sonunda parlaklığı artırmak ve sağlıklı saçlarınızı korumak için hızlı bir soğuk suyla durulanın.



SAÇINIZI GÜNEŞTEN KORUYUN



UV ışınları sadece cildinize zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda saç tellerinin de zayıflamasına neden olur. Saç tellerinizi zararlı çevresel faktörlere karşı korumak istiyorsanız, antioksidan bakımından zengin ürünleri kullanmayı deneyin.



YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRİN



Güzellik uykunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için pamuklu yastık kılıfınızı ipek bir kumaşla değiştirin. Bu sayede saçınız ile kumaş arasındaki sürtünme miktarını azaltarak saçınızın kütikülünü korumasına yardımcı olabilirsiniz.



KOLAJEN TAKVİYESİ



Saçlarınızı kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

