Mezoterapi Nedir?

Mezoterapi şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Kırışıklıkları ve çizgileri azaltmak

Gevşek cildi sıkılaştırmak

Pigmentli cildi aydınlatmak

Mide, uyluk, kalça, kalça, bacaklar, kollar ve yüz gibi bölgelerdeki yağları azaltmak

Selüliti azaltmak

Vücudu yeniden şekillendirmek

Teknik, cildin orta katmanına (mezoderm) bir dizi enjeksiyon uygulamak için çok ince iğneler kullanır. Mezoterapinin arkasındaki fikir, zayıf dolaşım ve cilt hasarına neden olan iltihaplanma gibi altta yatan sorunları düzeltmesidir.

Mezoterapi, donuk, yorgun görünen cildi ve yüzeysel kırışıklıkları iyileştirmeyi amaçlar, ancak aynı zamanda yavaş kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olarak vücudun yaşlanan toksinleri atmasına yardımcı olabilir. Bu yöntem aynı zamanda pigmentasyon sorunlarını ele almak, sivilce izini tedavi etmek için kullanılabilir ve botoks veya dolgu maddeleri gibi diğer estetik tekniklerinin etkilerini arttırmak için birleştirilebilir.

Mezoterapide sonuçlar genellikle altı tedaviden sonra ortaya çıkar ve yeni kolajen ve elastin oluşumuyla zamanla artar. Etkiler genellikle uzun sürelidir ve tipik olarak yaklaşık 12 ay sürer. Tek bir yöntem olarak mezoterapi kalıcı sonuçlar vermez ve yöntemler başlangıçta 1-2 haftada bir uygulanmalıdır.

MEZOTERAPİYİ DESTEKLEMEK İÇİN KOLAJEN DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ



Vücudunuzda sağlıklı kolajen seviyelerini yükseltmeye yardımcı olmak için kolajen takviyesi kullanabilirsiniz.

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