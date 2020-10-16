Kolajenin Faydaları Nelerdir?

CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ NELERDİR?



Kolajen, cildinizin kuru ağırlığının% 75'ini oluşturur. Yaşlandıkça, cildinizin iç tabakası kolajeni kaybeder ve daha az esnek ve hasara karşı daha savunmasız hale gelir. Kolajen cildi güçlendirmede rol oynar, ayrıca elastikiyet ve hidrasyona fayda sağlar. Yaşlandıkça vücudunuz daha az kolajen üretir, bu da cildin kurumasına ve kırışıklıkların oluşmasına neden olur.



SAÇ VE TIRNAKLARI GÜÇLENDİRİR



Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir.



KAS KÜTLESİNİ ARTIRABİLİR



Kas dokusunun % 1-10'u kolajenden oluşur. Bu protein, kaslarınızın güçlü ve düzgün çalışması için gereklidir. Kolajen takviyesi tüketmek yaşa bağlı kas kütlesi kaybı olan kişilerde kas büyümesini ve gücünü artırabilir.



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