7 Adımda Eklem Sağlığı Nasıl Korunur?

1. Hareket halinde kalın

İlk madde eklem sağlığının altın kuralıdır: Hareket edin! Ne kadar çok hareket ederseniz, eklemlerinizi ne kadar güçlendirirseniz sakatlık riskiniz o kadar azalır. İster okuyor, çalışıyor, ister televizyon seyrediyor olun; sık sık pozisyon değiştirin. Masanızdan veya sandalyenizden kalkın mola verin ve hareketlenin.

2. Fazla kilonuzu verin

Bedeniniz in ağırlığı kalçalarınız, dizleriniz ve sırtınızdaki gerginliğin bir kısmını etkiler. Birkaç kilo vermek bile eklem sağlığınıza destek olabilir. Kaybettiğiniz her kilo dizlerinizden büyük baskı alır. Eğer fazla kilonuz varsa bu kiloları vererek eklem sağlığınıza destek olabilirsiniz.

3. Egzersizlerden önce esneme yapın

Esneklik daha iyi hareket etmenize yardımcı olur. Her gün veya haftada en az üç kez esnemeye çalışın. Ama bunu kaslarınız soğukken yapmayın. Önce eklemleri, bağları ve etraflarındaki tendonları gevşetmek için 10 dakika yürüme gibi hafif bir ısınma yapın.

Esneme ve güçlendirme egzersizleri eklemleri stabilize ettiği için çok önemlidir. Rutininize karın, sırt ve kalça güçlendirme egzersizleri de ekleyin. Pilates ve yoga denenebilecek harika egzersizlerdir.

Egzersiz yaptıktan sonra biraz kas ağrıları olması normaldir. Ancak 48 saatten fazla acı çekerseniz, aşırıya kaçmış olabilirsiniz. Bir dahaki sefere bu kadar zorlamayın, ağrının üstesinden gelmek bir yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

4. Kemiklerinizi güçlü tutun, iyi beslenin

Kalsiyum ve D vitamini kemiklerinizi güçlü tutmaya yardımcı olabilir. Süt ürünleri en iyi kalsiyum kaynağıdır ancak brokoli ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler de vitamin açısından oldukça zengindir.

Anti-enflamatuar diyet, eklemler de dahil olmak üzere tüm vücutta hastalığa neden olan iltihabı azaltan kanıtlanmış bir yeme şeklidir. Enflamasyonu daha da kötüleştiren işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız.

5. Duruşunuzu düzeltin

Kambur duruş ve baskı eklemleriniz için iyi değildir. Düz durmak ve dik oturmak eklemlerinizi boynunuzdan dizlerinize kadar korur. İyi bir duruş aynı zamanda kalça eklemlerinizi ve sırt kaslarınızı korumaya yardımcı olur.

6. Yükünüzü hafifletin

Ağırlık kaldırırken ve taşırken eklemlerinize dikkat edin. Duruşunuz kaldırma ve taşıma sırasında da önemlidir. Örneğin, bir sırt çantası kullanıyorsanız, onu tek omuza atmak yerine her iki omzunuzun üzerine alın. Orantısız olmak eklemlerinize daha fazla baskı uygular. Ağırlık kaldırırken vücudunuzdaki en büyük kasları kullanın: sırtınızı bükmek yerine dizlerinizi bükün.

7. Kolajen takviyesi alabilirsiniz

Eklem sağlığınızı desteklemek için kolajen takviyesi alabilirsiniz.

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