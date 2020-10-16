6 Adımda Işıltılı Saçlara Kavuşmanın Yolları

Aslında saçınız üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla kontrole sahip olduğunuzu unutmayın. Günlük rutinlerinize birkaç püf noktası ekleyerek ve saç alışkanlıklarınızı değiştirerek parlak, sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.



İşte ışıltılı saçlara kavuşmanızı sağlayacak 6 tavsiye...



1- SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN



Parlak saçlar içeriden doğru beslenmeyle başlar. Dengeli bir diyet yaptığınızdan ve doğru beslendiğinizden emin olun. Keratin; saçı besleyen ve direncini arttıran bir proteindir ve vücuttaki keratin oranı ne kadar yüksekse, saçlar da o kadar sağlıklı ve ışıltılı olur. Protein açısından zengin gıdaları tüketmek vücutta doğal keratin üretimini arttırır.



2- ÇOK SICAK SU VE AŞIRI YIKAMADAN KAÇININ



Hangi bakımları yaparsanız yapın, aşırı saç yıkama ve yüksek sıcaklığın neden olacağı hasardan saçınızı koruyamazsınız. Bu nedenle çok sıcak sudan ve aşırı yıkamadan uzak durun.



Saçınızı çok fazla sıcak suyla yıkamak saçınızı parlak ve ipeksi yapan doğal yağları soyarak kuru, kırılgan ve hasarlı hale getirebilir.



3- SAÇ MASKESİ UYGULAYIN



Cildinize bakmak için harcadığınız zamanı bir düşünün; saçınız için de aynı vakti ve özeni mutlaka göstermelisiniz. Yıka, durula ve tekrarla kalıbından çıkmalısınız. Dikkate almanız gereken ilk şey, nemin saçınız için çok önemli olduğudur. Bu nedenle düzenli olarak saç maskesi uygulayın.



Saç tipinize uygun maskenizi saçınızın her yerine uygulayın, saç aralarına girmesi için tarayın ve durulamadan önce 30 dakika bekletin. Maske sonrası saçınızı her zaman soğuk suyla durulayın, saçınızın pürüzsüz ve ipeksi olmasına yardımcı olur.



4- DOĞAL YAĞLAR KULLANIN



Pek çok parlaklık serum ve spreyleri, saçınız için kötü olan alkoller, parabenler, sülfatlar ve diğer toksik bileşenlerle doldurulur. Bunun yerine, argan yağı gibi saçlarınızı gerçekten besleyen doğal bir yağ kullanın. Hindistan cevizi yağı ve argan yağı, saçınızın sağlığını iyileştirirken size istediğiniz parlaklığı verecektir.

Çok fazla yağın saçınızın yağlı görünmesine neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın, bu nedenle özellikle köklerinizin çevresine aşırı miktarda sürmemeye dikkat edin.



5- ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİNİZİ DOĞRU SEÇİN



Donuk ve cansız saçlarınızı sağlıklı ve ışıltılı bir hale getirmek istiyorsanız kullandığınız şampuan ve saç kremini doğru seçmelisiniz. Optimum saç sağlığını ve büyümesini teşvik ettiği için aloe veya keratin içeren ürünleri tercih edin.



Unutmayın, sağlıklı saçlar her zaman daha parlaktır, bu nedenle doğru ve temiz ürünler kullanarak saç tellerinize uygun bakım yaptığınızdan emin olun.



6 - KOLAJEN TAKVİYESİ



Saçlarınızı kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

Sponsorlu İçerik