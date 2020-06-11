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Kelebek
Haber Giriş: 11.06.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Mustafa Yılmaz ve Doğuş bir numaraya çıktılar

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Mustafa Yılmaz ve Doğuş bir numaraya çıktılar
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Mustafa Yılmaz, sanatçı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık '' Duy '' isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.Albüm tüm dijital platformlar üzerinden  yayınlanırken,çıkış şarkısı olan ''Keşke'' youtube'de aynı gün  2,5 milyon'u  geçti. Müzik severler tarafından büyük ilgi  gören '' Keşke'' şarkısı aynı zaman da İtunes dünya şarkı sıralamasında da 1 numara da yer aldı.

Albümü ve şarkısıyla  kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Mustafa Yılmaz,Grand Müzik ailesine ve beni keşfeden  Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzik severlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil dedi.     

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