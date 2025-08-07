Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayata gözlerini yumdu

Haberin Devamı

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Özkul’ın ölüm haberini kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI NETLEŞTİ

Kızı Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

YAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

Umman Özkul, ünlü sanatçı Münir Özkul ile 1986 yılında evlendiğinde arasındaki 25 yıllık yaş farkı uzun süre magazin basınında yer almıştı. Münir Özkul'un vefatının ardından Umman Özkul, yaşadığı acıyı şu ifadelerle anlatmıştı: "Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı"