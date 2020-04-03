Müge Anlı’ya konu olan Hatice Özkoçak kimdir? Hatice Özkoçak cinayetinin katili bulundu mu? Şüpheli Kenan Özkaçak kim?

10 yıldır annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, 4 ay önce kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ayşegül Hanım annesinin cinayetinde arasında davalar bulunan amcasının oğlu Kenan Özkaçak ve altın meselesi yüzünden sorun yaşadığı dayısının oğlu İbrahim Sapan'dan şüphelendiğini söyledi.



Hatice Özkaçak'ın cinayetini çocukları biliyor muydu?

Ayşegül Özkaçak, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Sevgi Hanım ise yayına katılan kardeşi Ayşegül Hanım'ın da annelerinin ölüm sebebini önceden bildiğini söyledi. Merhume Hatice Özkaçak'ın kızlarından Nargül Özkak'ın da gerçekleri bildiği ancak olayı örtbas ettiği iddiası canlı yayına taşındı.



Cinayeti amcaoğlu Kenan Özkaçak mı işlerdi?

Gizemli cinayette iddiaların ardı arkası kesilmedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ayşegül Özkaçak ile amcaoğlu Taner Özkaçak arasında geçen telefon konuşmalarını dinlediğini söyledi. Telefon görüşmesinde cinayeti kimin işlediği söyleyeceğini belirten Taner Özkaçak'ın açıklamaları ağabeyi Kenan Özkaçak'ı korumaya mı çalışıyor sorusunu akıllara getirdi.

Müge Anlı, Hatice Özkaçak'ın bulunan defineden pay istediği için öldürülmüş olabileceği iddiası ile ilgili araştırmalarını derinleştiriyor.