Müge Anlı'dan o sözler için açıklama geldi - Migren ağrısından bahseden Müge Anlı ne söylemişti?

Sunduğu programda migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı.



Sözlerini "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın. Anlatamıyorsun derdini. En son dedim ki inşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın. Gör bak nasıl oluyor." Cümleleriyle noktalayan Müge Anlı, açıklamasıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu. Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.



MÜGE ANLI’DAN O SÖZLERE AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine canlı yayına bağlanan Müge Anlı şunları söyledi:



"Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.



Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.



Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.

Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir.



İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm.



Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim."