Müge Anlı ve ekibi canlı yayınlarına ara verdi. İki haftadır bant yayınlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının akıbeti merak ediliyor. Programa adını veren Müge Anlı da oluşabilecek yanlış yargıların önüne geçebilmek amacıyla açıklamada bulundu. Peki,Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”

Müge Anlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs sebebi ile tedbir amaçlı bir süre canlı yayınlarına ara veren Müge Anlı'nın ekranlara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.