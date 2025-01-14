Zeytinyağlı pazı sarma tarifi
A ve C vitamini bakımından zengin olan pazıdan, lezzetli zeytinyağlı sarma tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 bağ pazı
1 su bardağı yıkanmış pirinç
1 su bardağı yıkanmış yemeklik bulgur
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet büyük rendelenmiş kuru soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 demet ince kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı su
4-5 adet dilimlenmiş limon
Sos için;
1 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
Taze nane
Nar taneleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Zeytinyağlı pazı sarma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Pazı yapraklarının sert olan sap kısımlarını temizleyin ve kenara koyun.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin alt tabanına sap kısımları ve yaprakları koyup üstünü geçecek kadar kaynar su ilave edip 1 dakika bekletin ve soğuk suya tutup kenara alın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsağı soteleyin.
- Ardından domates salçası,biber salçası, bulgur, pirinç, baharatlar, ince kıyılmış maydanoz ve yarım su bardağı su ilave edip iç harç suyunu çekene kadar pişirin.
- Yaprakların orta kısmına iç harcınızdan bir kaşık koyup aynı yaprak sarar gibi kenarları içe büküp sarma işlemini tamamlayıp derin bir tencerenin içine dizin.
- Üzerine limon dilimleri, sert sap kısımlarını ilave edin.
- En son nar ekşisi, sıvı yağ ve üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra bir tabak ile sarmaların üzerini kapatıp, dolmalar yumuşayıncaya kadar 45 dakika kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
- Zeytinyağlı pazı sarmalarınız hazır.
- Oda sıcaklığına gelen sarmalarınızı 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Pazı sarmalarınızı servis ederken üzerini nar taneleri ve taze nane ile süslemeyi unutmayın.
Afiyet Olsun!
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