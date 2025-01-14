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Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:26 | Son Güncelleme:

Zeytinyağlı pazı sarma tarifi

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Zeytinyağlı pazı sarma tarifi

 A ve C vitamini bakımından zengin olan pazıdan, lezzetli zeytinyağlı sarma tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 bağ pazı
1 su bardağı yıkanmış pirinç
1 su bardağı yıkanmış yemeklik bulgur
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet büyük rendelenmiş kuru soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 demet ince kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı su
4-5 adet dilimlenmiş limon
 

Sos için;

1 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;

Taze nane
Nar taneleri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Zeytinyağlı pazı sarma tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Pazı yapraklarının sert olan sap kısımlarını temizleyin ve kenara koyun.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan tencerenin alt tabanına sap kısımları ve yaprakları koyup üstünü geçecek kadar kaynar su ilave edip 1 dakika bekletin ve soğuk suya tutup kenara alın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavada zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsağı soteleyin.
  4. Ardından domates salçası,biber salçası, bulgur, pirinç, baharatlar, ince kıyılmış maydanoz ve yarım su bardağı su ilave edip iç harç suyunu çekene kadar pişirin.
  5. Yaprakların orta kısmına iç harcınızdan bir kaşık koyup aynı yaprak sarar gibi kenarları içe büküp sarma işlemini tamamlayıp derin bir tencerenin içine dizin.
  6. Üzerine limon dilimleri, sert sap kısımlarını ilave edin.
  7. En son nar ekşisi, sıvı yağ ve üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra bir tabak ile sarmaların üzerini kapatıp, dolmalar yumuşayıncaya kadar 45 dakika kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
  8. Zeytinyağlı pazı sarmalarınız hazır.
  9. Oda sıcaklığına gelen sarmalarınızı 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı nda dinlendirin.
  10. Pazı sarmalarınızı servis ederken üzerini nar taneleri ve taze nane ile süslemeyi unutmayın.

 

Afiyet Olsun!

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