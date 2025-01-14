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Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:24 | Son Güncelleme:

Zeytinyağlı kereviz tarifi

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Zeytinyağlı kereviz tarifi

Portakal, limon suyu ve bol zeytinyağı ile pişen lezzetli zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

2 adet orta boy havuç
2 adet kereviz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adetli limonun suyu
2 çay bardağı portakal suyu
1 bardak su
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
 

Üzeri için;

Maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Zeytinyağlı kereviz tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Kerevizleri bir bıçak yardımı ile soyun.
  2. Ayırdığınız kereviz saplarını ve yapraklarını yıkayın ve minik minik doğrayın.
  3. Soyduğunuz kerevizleri küp küp doğrayın ve kararmaması için limonlu suda bekletin.
  4. Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
  6. Doğradığınız havuçları ve kerevizleri 2-3 dakika kadar soteleyin.
  7. Ardından kereviz sapları, yaprakları, limon suyu, portakal suyu, su, limon kabuğu, şeker ve tuzu ekleyip 35 dakika kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.
  8. Zeytinyağlı kereviz yemeğiniz hazır.
  9. Oda sıcaklığına gelen zeytinyağlı kerevizinizin üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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