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Zeytinyağlı kereviz tarifi
Portakal, limon suyu ve bol zeytinyağı ile pişen lezzetli zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet orta boy havuç
2 adet kereviz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adetli limonun suyu
2 çay bardağı portakal suyu
1 bardak su
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Zeytinyağlı kereviz tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kerevizleri bir bıçak yardımı ile soyun.
- Ayırdığınız kereviz saplarını ve yapraklarını yıkayın ve minik minik doğrayın.
- Soyduğunuz kerevizleri küp küp doğrayın ve kararmaması için limonlu suda bekletin.
- Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Doğradığınız havuçları ve kerevizleri 2-3 dakika kadar soteleyin.
- Ardından kereviz sapları, yaprakları, limon suyu, portakal suyu, su, limon kabuğu, şeker ve tuzu ekleyip 35 dakika kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.
- Zeytinyağlı kereviz yemeğiniz hazır.
- Oda sıcaklığına gelen zeytinyağlı kerevizinizin üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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