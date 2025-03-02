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Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:14 | Son Güncelleme:

Şalgam suyu tarifi

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Şalgam suyu tarifi

Sindirim sağlığını destekleyen, acımsı tadı ve hafif tuzlu aroması ile özellikle  et yemeklerinin yanında içilen şalgam suyu tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 kg şalgam (turp)
1 kg mor havuç
4 adet pancar
4 yemek kaşığı salamura tuz
4 tatlı kaşığı limon tuzu
6 ade acı kırmızı biber
2 avuç nohut
2 avuç kalın bulgur
1 su bardağı su

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Şalgam suyu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Havuç, şalgam ve pancarları bir bıçak yardımı ile soyup doğrayın.
  2. 4 lt' lik iki kavanoza eşit şekilde paylaştırın.
  3. Biberlerin saplarını bir bıçak yardımı ile kesin ve ikiye bölün.
  4. Kırmızı biber, nohut ve bulguru kavanozlara paylaştırın.
  5. Tuz ve limon tuzunu bir kaseye alıp üzerine bir su bardağı kadar su ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
  6. Karışımı kavanozlara ilave edin.
  7. En son kavanozları ağızlarına kadar suyla doldurup kapaklarını kapatın.
  8. Kavonozları güneş görmeyen serin bir dolaba kaldırın ve 20 gün boyunca her gün açıp karıştırın.
  9. gün ince bir tülbentten geçirip dar boğazlı cam şişelere alın ve Arçelik No Frost Buzdolabına kaldırın.
  10. Şalgam suyunuz hazır.

Afiyet Olsun!

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