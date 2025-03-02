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Şalgam suyu tarifi
Sindirim sağlığını destekleyen, acımsı tadı ve hafif tuzlu aroması ile özellikle et yemeklerinin yanında içilen şalgam suyu tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 kg şalgam (turp)
1 kg mor havuç
4 adet pancar
4 yemek kaşığı salamura tuz
4 tatlı kaşığı limon tuzu
6 ade acı kırmızı biber
2 avuç nohut
2 avuç kalın bulgur
1 su bardağı su
Kullanılan ürünler;
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Şalgam suyu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Havuç, şalgam ve pancarları bir bıçak yardımı ile soyup doğrayın.
- 4 lt' lik iki kavanoza eşit şekilde paylaştırın.
- Biberlerin saplarını bir bıçak yardımı ile kesin ve ikiye bölün.
- Kırmızı biber, nohut ve bulguru kavanozlara paylaştırın.
- Tuz ve limon tuzunu bir kaseye alıp üzerine bir su bardağı kadar su ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- Karışımı kavanozlara ilave edin.
- En son kavanozları ağızlarına kadar suyla doldurup kapaklarını kapatın.
- Kavonozları güneş görmeyen serin bir dolaba kaldırın ve 20 gün boyunca her gün açıp karıştırın.
- gün ince bir tülbentten geçirip dar boğazlı cam şişelere alın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ na kaldırın.
- Şalgam suyunuz hazır.
Afiyet Olsun!
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