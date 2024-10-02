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Rus salatası tarifi
Mezelerin ve soğuk sandviçlerin olmazsa olmazı olan Rus salatasını sizin için denedik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;
3 adet patates
3 adet havuç
1 su bardağı bezelye
1 su bardağı mısır (1 su bardağı)
6 adet kornişon turşu
5 yemek kaşığı mayonez
1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
Taze biberiye
Rus salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Rus salatası için; patates ve havuçların kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine patates, havuç ve bezelyeleri ekleyip 15 dakika haşlayın ve sebzelerin suyunu süzün.
- Derin bir cam kase içine mısır, kornişon turşu, mayonez, yoğurt, tuz, haşlanan bezelye, patates ve havucu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat soğutun.
- Rus salatanız hazır.
- Servis etmeden önce üzerini taze biberiye ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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