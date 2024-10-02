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Haber Giriş: 02.10.2024 - 15:15 | Son Güncelleme:

Rus salatası tarifi

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Rus salatası tarifi

Mezelerin ve soğuk sandviçlerin olmazsa olmazı olan Rus salatasını sizin için denedik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yoğurt için;

 

1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;

 

3 adet patates
3 adet havuç
1 su bardağı bezelye
1 su bardağı mısır (1 su bardağı)
6 adet kornişon turşu
5 yemek kaşığı mayonez
1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;

Taze biberiye

Rus salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabında 12 saat dinlendirin.
  7. Rus salatası için; patates ve havuçların kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.
  8. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine patates, havuç ve bezelyeleri ekleyip 15 dakika haşlayın ve sebzelerin suyunu süzün.
  9. Derin bir cam kase içine mısır, kornişon turşu, mayonez, yoğurt, tuz, haşlanan bezelye, patates ve havucu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  10. Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat soğutun.
  11. Rus salatanız hazır.
  12. Servis etmeden önce üzerini taze biberiye ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

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