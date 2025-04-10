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Portakal reçeli tarifi
Enfes aroması ve mis gibi kokusuyla tatlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak portakal reçeli tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
10 adet portakal
5 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon tuzu
Yarım limonunun suyu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Portakal reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle portakalların kabuklarını soyup zarlarını temizleyin.
- Portakalları ortadan ikiye ayırın ve ortasındaki beyaz kısımları da temizleyin.
- Daha sonra portakalları iri küpler halinde bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine dilimlenen portakallar, toz şeker, limonun tozu ve yarım limon suyunu ekleyerek reçel modunda 35 dakikaya ayarlayın.
- Portakalların ezilmemesi için kaşık yardımı ile bir tur karıştırıp pişmeye bırakın.
- Portakal reçeliniz hazır.
- Sıcakken kavonozlara doldurup, sıkıca kapatın ve ışık almayan bir yerde muhafaza edin.
Afiyet Olsun!
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