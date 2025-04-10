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Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:43 | Son Güncelleme:

Portakal reçeli tarifi

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Portakal reçeli tarifi

Enfes aroması ve mis gibi kokusuyla tatlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak portakal reçeli tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

10 adet portakal
5 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon tuzu
Yarım limonunun suyu

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Portakal reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Öncelikle portakalların kabuklarını soyup zarlarını temizleyin.
  2. Portakalları ortadan ikiye ayırın ve ortasındaki beyaz kısımları da temizleyin.
  3. Daha sonra portakalları iri küpler halinde bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  4. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine dilimlenen portakallar, toz şeker, limonun tozu ve yarım limon suyunu ekleyerek reçel modunda 35 dakikaya ayarlayın.
  5. Portakalların ezilmemesi için kaşık yardımı ile bir tur karıştırıp pişmeye bırakın.
  6. Portakal reçeliniz hazır.
  7. Sıcakken kavonozlara doldurup, sıkıca kapatın ve ışık almayan bir yerde muhafaza edin.

 

Afiyet Olsun!

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