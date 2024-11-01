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Narlı smoothie tarifi
Müthiş bir ara öğün hem de sabahların kurtarıcı kahvaltısı narlı smoothie
- 2 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yogurt
Smoothie için;
· 1 su bardağı yoğurt
· 5 adet nar
· 1 yemek kaşığı bal
Üzeri için;
· Taze nane
· Nar taneleri
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Skylight® Blender
Narlı smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Narları kesip tanelerini cam bir kaseye koyun.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine nar taneleri, yoğurt ve balı ekleyip iyice karıştırın.
- Narlı smoothieniz hazır.
- Üzerini nar taneleri ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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