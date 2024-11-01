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Haber Giriş: 01.11.2024 - 10:13 | Son Güncelleme:

Narlı smoothie tarifi

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Narlı smoothie tarifi

Müthiş bir ara öğün hem de sabahların kurtarıcı kahvaltısı narlı smoothie

  • 2 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yoğurt için;

 

 

1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yogurt
Smoothie için;

·       1 su bardağı yoğurt

·       5 adet nar

·       1 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

·       Taze nane

·       Nar taneleri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Skylight® Blender

Narlı smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
  7. Narları kesip tanelerini cam bir kaseye koyun.
  8. Arçelik Skylight® Blender’ in içine nar taneleri, yoğurt ve balı ekleyip iyice karıştırın.
  9. Narlı smoothieniz hazır.
  10. Üzerini nar taneleri ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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