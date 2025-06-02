MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriTüm Tarifler HaberleriMercimek yemeği tarifi
GeriTüm Tarifler Mercimek yemeği tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüm Tarifler
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:46 | Son Güncelleme:

Mercimek yemeği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mercimek yemeği tarifi

Faydası saymakla bitmeyen yeşil mercimeğin erişte ile birleşmesi ile ortaya çıkan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • Yarım su bardağı erişte
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 3 su bardağı sıcak su

Üzeri için;

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Mercimek yemeği tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak yeşil mercimeği 15 dakika sıcak suda bekletin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sıvı yağ ve tereyağını ekleyip hafif kızdırın.
  3. Ardından soğanları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. Soğanlar yumuşayınca biber ve domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.
  5. Suda beklettiğiniz mercimeği süzüp, erişteyle birlikte tencereye ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  6. En son limon suyu, tuz, kekik, karabiber ve sıcak suyu ilave edip 20 dakika pişirin.
  7. Mercimek yemeğiniz hazır.
  8. Sunum tabağına aldığınız mercimek yemeğinin üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi