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Mercimek yemeği tarifi
Faydası saymakla bitmeyen yeşil mercimeğin erişte ile birleşmesi ile ortaya çıkan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- Yarım su bardağı erişte
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 3 su bardağı sıcak su
Üzeri için;
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Mercimek yemeği tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak yeşil mercimeği 15 dakika sıcak suda bekletin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sıvı yağ ve tereyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Ardından soğanları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
- Soğanlar yumuşayınca biber ve domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.
- Suda beklettiğiniz mercimeği süzüp, erişteyle birlikte tencereye ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- En son limon suyu, tuz, kekik, karabiber ve sıcak suyu ilave edip 20 dakika pişirin.
- Mercimek yemeğiniz hazır.
- Sunum tabağına aldığınız mercimek yemeğinin üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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