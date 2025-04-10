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Limonlu smoothie tarifi
Yorgunluğa ve halsizliğe karşı olumlu etkisiyle bilinen limonlu smoothie tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 limon kabuğu rendesi
1 çay bardağı limonun suyu
1 çay bardağı badem sütü
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Limonlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine limonun suyu, limon kabuğu rendesi, badem sütü, yoğurt ve balı ekleyip iyice karıştırın.
- Limonlu smoothieniz hazır.
Afiyet Olsun!
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