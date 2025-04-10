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Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:35 | Son Güncelleme:

Limonlu smoothie tarifi

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Limonlu smoothie tarifi

Yorgunluğa ve halsizliğe karşı olumlu etkisiyle bilinen limonlu smoothie tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 limon kabuğu rendesi
1 çay bardağı limonun suyu
1 çay bardağı badem sütü
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Skylight® Blender

Limonlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Skylight® Blender’ in içine limonun suyu, limon kabuğu rendesi, badem sütü, yoğurt ve balı ekleyip iyice karıştırın.
  2. Limonlu smoothieniz hazır.

 

Afiyet Olsun!

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