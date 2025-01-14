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Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:08 | Son Güncelleme:

Havuçlu smoothie tarifi

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Havuçlu smoothie tarifi

Mükemmel bir A vitamini, lif ve antioksidan kaynağı olan havuçlu smoothie tarifini sizin için derledik.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

5 adet havuç
2 adet mandalina
1 tatlı kaşığı bal

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Skylight® Blender

Havuçlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif

 

  1. Havuçların ve mandalinaların kabuklarını soyun.
  2. Havuçları bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine havuç, mandalina ve balı ekleyip iyice karıştırın.
  4. Havuçlu smoothieniz hazır.

 

Afiyet Olsun!

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