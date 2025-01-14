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Havuçlu smoothie tarifi
Mükemmel bir A vitamini, lif ve antioksidan kaynağı olan havuçlu smoothie tarifini sizin için derledik.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
5 adet havuç
2 adet mandalina
1 tatlı kaşığı bal
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Havuçlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif
- Havuçların ve mandalinaların kabuklarını soyun.
- Havuçları bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine havuç, mandalina ve balı ekleyip iyice karıştırın.
- Havuçlu smoothieniz hazır.
Afiyet Olsun!
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