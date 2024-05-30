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Fava (bakla ezmesi) tarifi
Haşlanmış baklalar, kavrulmuş soğan ve zeytinyağının buluşmasıyla meydana gelen enfes meze tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 su bardağı kuru bakla
4 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 küp kesme şeker
Üzeri için;
Dilimlenmiş kırmızı soğan
Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Fava (bakla ezmesi) tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
- Baklaları ise yıkayıp süzün.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel program- basınçsız pişirme programında 35 dakikaya ayarlayın.
- İçine zeytinyağını ekleyip kızdırın.
- Ardından soğanı ilave edip pembeleşene kadar kavurun ve üstüne 4 su bardağı sıcak su, kesme şeker ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
- Baklalar yumuşayana dek ara ara karıştırmaya devam edin.
- Baklalar yumuşadığında Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nden geçirip, püre haline getirin.
- Püre haline getirdiğiniz baklayı hafif ıslattığınız dikdörtgen şeklinde ki kek kalına aktarıp, Arçelik No Frost Buzdolabı’nda iki saat soğutun.
- En son soğuyan favanızı kalıptan çıkarıp dilimleyin.
- Bakla ezmenizi servis etmeden önce kırmızı soğan ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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