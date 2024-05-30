Fava (bakla ezmesi) tarifi
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Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fava (bakla ezmesi) tarifi

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Fava (bakla ezmesi) tarifi

Haşlanmış baklalar, kavrulmuş soğan ve zeytinyağının buluşmasıyla meydana gelen enfes meze tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

2 su bardağı kuru bakla
4 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 küp kesme şeker
 

Üzeri için;

 

Dilimlenmiş kırmızı soğan
Dereotu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Fava (bakla ezmesi) tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif: 

 

  1. İlk olarak soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
  2. Baklaları ise yıkayıp süzün.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel program- basınçsız pişirme programında 35 dakikaya ayarlayın.
  4. İçine zeytinyağını ekleyip kızdırın.
  5. Ardından soğanı ilave edip pembeleşene kadar kavurun ve üstüne 4 su bardağı sıcak su, kesme şeker ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
  6. Baklalar yumuşayana dek ara ara karıştırmaya devam edin.
  7. Baklalar yumuşadığında Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirip, püre haline getirin.
  8. Püre haline getirdiğiniz baklayı hafif ıslattığınız dikdörtgen şeklinde ki kek kalına aktarıp, Arçelik No Frost Buzdolabında iki saat soğutun.
  9. En son soğuyan favanızı kalıptan çıkarıp dilimleyin.
  10. Bakla ezmenizi servis etmeden önce kırmızı soğan ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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