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Dutlu smoothie tarifi
Göz alıcı rengi ve harika tadı ile dutlu smoothie tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 su bardağı dondurulmuş karadut
1 avuç dondurulmuş frambuaz
3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
Yarım su bardağı laktozsuz süt
Üzeri için;
Yaban mersini
Karadut
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Dutlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Skylight® Blender 'in içine karadut, frambuaz, probiyotik yoğurt ve laktozsuz sütü ekleyip karıştırın.
- Dutlu smoothieniz hazır.
- Üzerini yaban mersini ve karadut ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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