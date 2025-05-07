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Haber Giriş: 07.05.2025 - 10:47 | Son Güncelleme:

Dutlu smoothie tarifi

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Dutlu smoothie tarifi

Göz alıcı rengi ve harika tadı ile dutlu smoothie tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 su bardağı dondurulmuş karadut
1 avuç dondurulmuş frambuaz
3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
Yarım su bardağı laktozsuz süt
 

Üzeri için;

 

Yaban mersini
Karadut

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Skylight® Blender

Dutlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Skylight® Blender 'in içine karadut, frambuaz, probiyotik yoğurt ve laktozsuz sütü ekleyip karıştırın.
  2. Dutlu smoothieniz hazır.
  3. Üzerini yaban mersini ve karadut ile süsleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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