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Tatli
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:23 | Son Güncelleme:

Yoğurtlu pankek tarifi

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Yoğurtlu pankek tarifi

Demlenmiş taze çay eşliğinde kahvaltı sofralarının en sevileni yoğurtlu pankek tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yoğurt için;

 

1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yogurt
Pankek için;

2 yumurta
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
 

Üzeri için;

 

Yoğurt
Bal
Yaban mersini

Kullanılan ürünler;

·       Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Yoğurtlu pankek tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
  7. Büyük bir cam kase içine yumurta ve şekeri ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile iyice çırpın.
  8. Un, kabartma tozu, vanillin ve yoğurdu ilave edip koyu bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam edin.
  9. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan tavada sıvı yağı hafif kızdırın.
  10. Bir büyük kaşık ile hamuru döküp kendi kendine yayılmasını bekleyin ve arkalı önlü kızartın.
  11. Geriye kalan hamur için aynı işlemi uygulayın.
  12. Pankekleriniz hazır.
  13. Sunum tabağına aldığınız pankeklerin üzerini yoğurt, bal ve yaban mersini ile süsleyin.
  14. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi nde demlediğiniz çay eşliğinde pankeklerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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