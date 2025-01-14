Yoğurtlu pankek tarifi
Demlenmiş taze çay eşliğinde kahvaltı sofralarının en sevileni yoğurtlu pankek tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yogurt
Pankek için;
2 yumurta
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
Yoğurt
Bal
Yaban mersini
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Yoğurtlu pankek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Büyük bir cam kase içine yumurta ve şekeri ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile iyice çırpın.
- Un, kabartma tozu, vanillin ve yoğurdu ilave edip koyu bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam edin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ta yer alan tavada sıvı yağı hafif kızdırın.
- Bir büyük kaşık ile hamuru döküp kendi kendine yayılmasını bekleyin ve arkalı önlü kızartın.
- Geriye kalan hamur için aynı işlemi uygulayın.
- Pankekleriniz hazır.
- Sunum tabağına aldığınız pankeklerin üzerini yoğurt, bal ve yaban mersini ile süsleyin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde pankeklerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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