Un kurabiyesi tarifi
Fırından yayılan o mis gibi tereyağı kokusu ve her lokmasında yumuşacık bir huzur…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Hamuru için;
300 g eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
Yarım su bardağı pudra şekeri
Un kurabiyesi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, un ve kabartma tozunu ekleyip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Hamuru tezgaha alarak iki eşit parçaya bölün.
- Un serptiğiniz tezgahta açtığınız hamurları farklı boyutlardaki kalıplarla kesin.
- Hazır olan hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 15 dakika pişirin.
- Pudra şekerini bir kaseye ekleyip, pişen kurabiyelerinizi pudra şekerine bandırın.
- Un kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
