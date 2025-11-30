MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriUn kurabiyesi tarifi
GeriTatli Un kurabiyesi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Un kurabiyesi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Un kurabiyesi tarifi

Fırından yayılan o mis gibi tereyağı kokusu ve her lokmasında yumuşacık bir huzur…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Hamuru için;

 

300 g eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
 

Üzeri için;

 

Yarım su bardağı pudra şekeri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·       Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın     

Un kurabiyesi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, un ve kabartma tozunu ekleyip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  2. Hamuru tezgaha alarak iki eşit parçaya bölün.
  3. Un serptiğiniz tezgahta açtığınız hamurları farklı boyutlardaki kalıplarla kesin.
  4. Hazır olan hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırında 15 dakika pişirin.
  6. Pudra şekerini bir kaseye ekleyip, pişen kurabiyelerinizi pudra şekerine bandırın.
  7. Un kurabiyeleriniz hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi