Son Güncelleme:
Tramisu tarifi
Kahve aroması ve kremamsı dokusuyla damakta unutulmaz bir lezzet bırakan İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
· Arçelik Ankastre Ocak
Tramisu tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 paket kedidili bisküvi
Kreması için:
- 3 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 3 su bardağı süt
- 200 g mascarpone peyniri
- 1 paket vanilya
Bisküvileri ıslatmak için:
- 1,5 yemek kaşığı granül kahve
- 1,5 su bardağı ılık su
Üzeri için:
- Kakao
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocak ' ta yer alan tencerenin içine yumurta sarısı, un, süt ve şekeri ekleyip muhallebi kıvamı alana kadar karıştırın
- Kıvam alan muhallebinin içerisine vanilyayı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocak’ ın altını kapatın.
- Ardından karışımın içine mascarpone peyniri ekleyin ve iyice karıştırıp dinlenmeye alın.
- Bisküvileri ıslatacağınız karışım için, derin bir cam kase içine kahve ve ılık suyu ekleyin.
- Kedidili bisküvileri kahveyle ıslatarak küçük boy kare borcamın içerisine dizin.
- Üzerine karışımın yarısını ilave edin.
- Ardından bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedidili dizin ve üzerine son kalan karışımı ilave edip spatula ile düzeltin
- En son üzerine kakao serpin.
- Hazır olan tatlınızı Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı’ nda 2 saat dinlendirin.
- Tramisu tatlınız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi 'nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun.
Sponsorlu İçerik.