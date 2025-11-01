MENÜ
Tramisu tarifi
GeriTatli Tramisu tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00

Tramisu tarifi

Tramisu tarifi

Kahve aroması ve kremamsı dokusuyla damakta unutulmaz bir lezzet bırakan İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi  

·       Arçelik Ankastre Ocak

Tramisu tarifi Nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

  • 1 paket kedidili bisküvi

Kreması için:

  • 3 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 su bardağı süt
  • 200 g mascarpone peyniri
  • 1 paket vanilya

 

Bisküvileri ıslatmak için:

  • 1,5 yemek kaşığı granül kahve
  • 1,5 su bardağı ılık su

    Üzeri için:
  • Kakao

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocak ' ta yer alan tencerenin içine yumurta sarısı, un, süt ve şekeri ekleyip muhallebi kıvamı alana kadar karıştırın
  2. Kıvam alan muhallebinin içerisine vanilyayı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocakın altını kapatın.
  3. Ardından karışımın içine mascarpone peyniri ekleyin ve iyice karıştırıp dinlenmeye alın.
  4. Bisküvileri ıslatacağınız karışım için, derin bir cam kase içine kahve ve ılık suyu ekleyin.
  5. Kedidili bisküvileri kahveyle ıslatarak küçük boy kare borcamın içerisine dizin.
  6. Üzerine karışımın yarısını ilave edin.
  7. Ardından bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedidili dizin ve üzerine son kalan karışımı ilave edip spatula ile düzeltin
  8. En son üzerine kakao serpin.
  9. Hazır olan tatlınızı Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı nda 2 saat dinlendirin.
  10. Tramisu tatlınız hazır.
  11. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi 'nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun.

Sponsorlu İçerik.

 

