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Sütlü kadayıf tarifi
Bol tereyağlı kızarmış kadayıfların sütlü şerbet ile buluşması…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 su bardağı süt
1 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker
Kadayıf İçin:
150 g eritilmiş tereyağı
500 g taze tel kadayıf
Üzeri için;
Manda kaymağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Sütlü kadayıf tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Sütlü şerbet için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye toz şeker, su ve sütü ekleyip karıştırarak kaynatın ve ılınmaya bırakın.
- Kadayıfları tel tel olacak şekilde elinizle havalandırın.
- Cam bir kase içine havalandırdığınız kadayıfı ve eritilmiş tereyağını ekleyip birbirine harmanlayın.
- Fırın kabının içine kadayıfları hafif aralıklı bir biçimde dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da üzeri kızarana kadar 30 dakika pişirin.
- Ilınan sütlü şerbeti, kadayıfların her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş dökün.
- Şerbetli tatlınızı 30 dakika dinlendirin.
- Sütlü kadayıf tatlınız hazır.
- Dilimlediğiniz tatlınızın üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde dilimlediğiniz tatlınızın üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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