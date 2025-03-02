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Tatli
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:21 | Son Güncelleme:

Sütlü kadayıf tarifi

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Sütlü kadayıf tarifi

Bol tereyağlı kızarmış kadayıfların sütlü şerbet ile buluşması…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

3 su bardağı süt
1 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker
Kadayıf İçin:

150 g eritilmiş tereyağı
500 g taze tel kadayıf
Üzeri için;

Manda kaymağı

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Sütlü kadayıf tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Sütlü şerbet için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye toz şeker, su ve sütü ekleyip karıştırarak kaynatın ve ılınmaya bırakın.
  2. Kadayıfları tel tel olacak şekilde elinizle havalandırın.
  3. Cam bir kase içine havalandırdığınız kadayıfı ve eritilmiş tereyağını ekleyip birbirine harmanlayın.
  4. Fırın kabının içine kadayıfları hafif aralıklı bir biçimde dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da üzeri kızarana kadar 30 dakika pişirin.
  6. Ilınan sütlü şerbeti, kadayıfların her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş dökün.
  7. Şerbetli tatlınızı 30 dakika dinlendirin.
  8. Sütlü kadayıf tatlınız hazır.
  9. Dilimlediğiniz tatlınızın üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.
  10. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde dilimlediğiniz tatlınızın üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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