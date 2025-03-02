Soğuk baklava tarifi
Şerbetinde süt kullanılan son zamanların en popüler tatlısı olan soğuk baklava tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
800 g 1 paket hazır baklavalık yufka
200 g tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
3,5 su bardağı süt
1 paket vanilya
Üzeri için;
Toz Antep fıstığı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Soğuk baklava tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye şeker ve suyu ekleyip şeker eriyene kadar kaynatın.
- Daha sonra süt ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırıp soğumaya bırakın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ yer alan ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağı
- Ardından üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımı ile temizleyin.
- Yufkaların üzerine borcamı koyup, yufkaları borcam büyüklüğünde kesin.
- Borcamın alt kısmına üç adet yufka serin ve yağlayın.
- Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirin.
- Tekrar üç katta bir yağ sürerek üst katıda aynı şekilde tamamlayın.
- En üst kısma geldiğinizde baklavayı yağlayıp dilimleyin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
- Pişen baklavanızı oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
- Ardından sütlü şerbeti baklavanın üzerine gezdirerek dökün.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra baklavanızı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 5 saat dinlendirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde soğuk baklavanızın üzerine toz Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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