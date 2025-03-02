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Tatli
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:19 | Son Güncelleme:

Soğuk baklava tarifi

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Soğuk baklava tarifi

Şerbetinde süt kullanılan son zamanların en popüler tatlısı olan soğuk baklava tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

 

800 g 1 paket hazır baklavalık yufka
200 g tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti için;

2 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
3,5 su bardağı süt
1 paket vanilya
Üzeri için;

Toz Antep fıstığı

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Soğuk baklava tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye şeker ve suyu ekleyip şeker eriyene kadar kaynatın.
  2. Daha sonra süt ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırıp soğumaya bırakın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ yer alan ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağı
  4. Ardından üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımı ile temizleyin.
  5. Yufkaların üzerine borcamı koyup, yufkaları borcam büyüklüğünde kesin.
  6. Borcamın alt kısmına üç adet yufka serin ve yağlayın.
  7. Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirin.
  8. Tekrar üç katta bir yağ sürerek üst katıda aynı şekilde tamamlayın.
  9. En üst kısma geldiğinizde baklavayı yağlayıp dilimleyin.
  10. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
  11. Pişen baklavanızı oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
  12. Ardından sütlü şerbeti baklavanın üzerine gezdirerek dökün.
  13. Oda sıcaklığına geldikten sonra baklavanızı Arçelik No Frost Buzdolabında 5 saat dinlendirin.
  14. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde soğuk baklavanızın üzerine toz Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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