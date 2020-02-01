Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:31,
Şerbetli Tatlıların Gözdesi: Revani Tarifi
Hem pratik, hem lezzetli, hem de şerbetli bir tatlı olsun diyorsanız sizi bu nefis revani tarifimize alalım.
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket toz vanilin
Şerbeti için;
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Üzeri için;
- 20 adet badem
Tarif:
- Revaninin şerbeti için Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede toz şeker ve suyu karıştırarak pişirin.
- Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Kasesi’ne yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.
- Sıvı yağı, yoğurdu ve irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın.
- Ardından un, kabartma tozu ve vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
- Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza hazırladığınız harcı dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika kadar pişirin.
- Revaniyi fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğuttuğunuz şerbeti üzerine dökün ve şerbeti iyice çekene kadar bekleyin.
- Şerbeti çeken tatlınızı dilimleyin.
- Her dilimin üzerine bir badem dizip Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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