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San sebastian cheesecake tarifi
Günümüzde çok yaygın olup, severek tüketilen İspanya’nın en meşhur tatlılarından San Sebastian Cheesecake…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
300 g toz şeker
2 yemek kaşığı un
4 adet yumurta
950 g beyaz krem peynir
2 paket vanilin
500 gram krema
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
Çikolata sos
San sebastian cheesecake tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk elde edene kadar karıştırın.
- Karışımın içine un, vanilin, tuz, krem peynir ve kremayı ilave ederek 10 dakika pürüzsüz bir hal alana kadar çalıştırmaya devam edin.
- Tart kalıbınızın her yerine yerleşecek şekilde yağlı kağıt kesin ve yerleştirin.
- Hazırladığınız harcı elekten geçirerek kalıba dökün.
- Önceden ısıtılmış 210 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da üstü karamelize olana kadar 30 dakika pişirin.
- San sebastian cheesecake’iniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı dilimleyip üzerine çikolata sos sürerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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