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Tatli
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

San sebastian cheesecake tarifi

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San sebastian cheesecake tarifi

Günümüzde çok yaygın olup, severek tüketilen İspanya’nın en meşhur tatlılarından San Sebastian Cheesecake…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

300 g toz şeker
2 yemek kaşığı un
4 adet yumurta
950 g beyaz krem peynir
2 paket vanilin
500 gram krema
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;

Çikolata sos

San sebastian cheesecake tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk elde edene kadar karıştırın.
  2. Karışımın içine un, vanilin, tuz, krem peynir ve kremayı ilave ederek 10 dakika pürüzsüz bir hal alana kadar çalıştırmaya devam edin.
  3. Tart kalıbınızın her yerine yerleşecek şekilde yağlı kağıt kesin ve yerleştirin.
  4. Hazırladığınız harcı elekten geçirerek kalıba dökün.
  5. Önceden ısıtılmış 210 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırında üstü karamelize olana kadar 30 dakika pişirin.
  6. San sebastian cheesecake’iniz hazır.
  7. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı dilimleyip üzerine çikolata sos sürerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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