Şam tatlısı tarifi
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Tatli
Haber Giriş: 01.07.2024 - 18:24 | Son Güncelleme:

Şam tatlısı tarifi

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Şam tatlısı tarifi

Ağızda dağılan yapısı ve içerisinde bulunan bol irmiği ile lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 su bardağı şeker

·        1 su bardağı yoğurt

·        1 su bardağı un

·        2,5 su bardağı irmik

·        1 çay bardağı sıvı yağ

·        1 paket vanilya

·        1 çay kaşığı tepeleme karbonat

·        1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık

Şerbeti için:

·        2,5 su bardağı şeker

·        2,5 su bardağı su

·        1 dilim limon

Üzeri için:

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Şam tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine yoğurt, sıvı yağ, irmik, karbonat ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz kıvama gelene kadar iyice karıştırın.
  2. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  3. Yağlanmış kare borcamın içine karışımı dökün.
  4. Tuzsuz fıstıkları 2’ye ayırıp karışımın üzerine düzenli bir şekilde dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar 40 dakika pişirin.
  6. Şerbet için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan orta boy tencerede şeker ve suyu kaynatın.
  7. Kaynadıktan sonra içine limon dilimini ekleyip, 2 dakika daha kaynatıp Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ın altını kapatın.
  8. Pişen tatlınızı dilimlemeden önce 10 dakika bekleyin.
  9. Ardından Ilık şerbeti, tatlının üzerinde gezdirin.
  10. Şerbetin çekmesi için borcamın üzerine büyük bir tepsi kapatıp 2 saat bekletin.
  11. Şam tatlınız hazır. Üzerini taze nane ile süsleyebilirsiniz.
  12. En son Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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