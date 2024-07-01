Şam tatlısı tarifi
Ağızda dağılan yapısı ve içerisinde bulunan bol irmiği ile lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 su bardağı şeker
· 1 su bardağı yoğurt
· 1 su bardağı un
· 2,5 su bardağı irmik
· 1 çay bardağı sıvı yağ
· 1 paket vanilya
· 1 çay kaşığı tepeleme karbonat
· 1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık
Şerbeti için:
· 2,5 su bardağı şeker
· 2,5 su bardağı su
· 1 dilim limon
Üzeri için:
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Şam tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine yoğurt, sıvı yağ, irmik, karbonat ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz kıvama gelene kadar iyice karıştırın.
- Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Yağlanmış kare borcamın içine karışımı dökün.
- Tuzsuz fıstıkları 2’ye ayırıp karışımın üzerine düzenli bir şekilde dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar 40 dakika pişirin.
- Şerbet için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan orta boy tencerede şeker ve suyu kaynatın.
- Kaynadıktan sonra içine limon dilimini ekleyip, 2 dakika daha kaynatıp Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın.
- Pişen tatlınızı dilimlemeden önce 10 dakika bekleyin.
- Ardından Ilık şerbeti, tatlının üzerinde gezdirin.
- Şerbetin çekmesi için borcamın üzerine büyük bir tepsi kapatıp 2 saat bekletin.
- Şam tatlınız hazır. Üzerini taze nane ile süsleyebilirsiniz.
- En son Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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