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Portakallı lokum
Yumuşacık kıvamı ve mis gibi kokusuna hayran kalacağınız nefis portakallı lokum tarifi!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1,5 kilo portakal
· 1 çay bardağı toz şeker
· 1 çay bardağı nişasta
Bulamak için:
· Pudra şekeri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Doğrayıcı
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Portakallı lokum Nasıl yapılır?
Tarif:
- Portakalları sıkın ve 3 su bardağı portakal suyu elde edin.
- Hazırladığınız portakal suyunun içinde tortu kalmaması için bir süzgeçten geçirin.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan tencerenin içine portakal suyu, şeker ve nişastayı koyup bir çırpma teli yardımı ile çırpın
- Portakallı karışımı kaynayana kadar pişirin.
- Karışım kaynarken kahve fincanlarının içlerini hafif ıslatın.
- Koyu muhallebi kıvamına gelen karışımı kahve fincanlarına boşaltın.
- Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda 3 saat dinlendirin.
- Bardaklardan çıkardığınız lokumları keserek dilimlere ayırın.
- En son şekil verdiğiniz portakallı lokumları pudra şekerine bulayın.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde lokumlarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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