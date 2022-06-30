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Tatli
Haber Giriş: 30.06.2022 - 18:46 | Son Güncelleme:

Portakallı lokum

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Portakallı lokum

Yumuşacık kıvamı ve mis gibi kokusuna hayran kalacağınız nefis portakallı lokum tarifi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1,5 kilo portakal

·         1 çay bardağı toz şeker

·         1 çay bardağı nişasta

Bulamak için:

·         Pudra şekeri

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Doğrayıcı

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

 

Portakallı lokum Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Portakalları sıkın ve 3 su bardağı portakal suyu elde edin.
  2. Hazırladığınız portakal suyunun içinde tortu kalmaması için bir süzgeçten geçirin.
  3. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan tencerenin içine portakal suyu, şeker ve nişastayı koyup bir çırpma teli yardımı ile çırpın
  4. Portakallı karışımı kaynayana kadar pişirin.
  5. Karışım kaynarken kahve fincanlarının içlerini hafif ıslatın.
  6. Koyu muhallebi kıvamına gelen karışımı kahve fincanlarına boşaltın.
  7. Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda 3 saat dinlendirin.
  8. Bardaklardan çıkardığınız lokumları keserek dilimlere ayırın.
  9. En son şekil verdiğiniz portakallı lokumları pudra şekerine bulayın.
  10. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde lokumlarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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