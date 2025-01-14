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Portakallı kurabiye tarifi
Yok böyle bir lezzet! Ağızda dağılan lezzetli portakallı kurabiye tarifini mutlaka denemelisiniz.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağı un
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Portakallı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, vanilin, kabartma tozu, portakal rendesi ve unu ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Hamurdan parçalar koparıp elinizle şekil verin.
- Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Portakallı kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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