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Tatli
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:12 | Son Güncelleme:

Portakallı kurabiye tarifi

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Portakallı kurabiye tarifi

Yok böyle bir lezzet! Ağızda dağılan lezzetli portakallı kurabiye tarifini mutlaka denemelisiniz.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağı un

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Portakallı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, vanilin, kabartma tozu, portakal rendesi ve unu ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  2. Hamurdan parçalar koparıp elinizle şekil verin.
  3. Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 30 dakika pişirin.
  5. Portakallı kurabiyeleriniz hazır.
  6. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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