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Tatli
Haber Giriş: 01.03.2023 - 11:14 | Son Güncelleme:

Pastel de nata tatlısı tarifi

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Pastel de nata tatlısı tarifi

Portekiz'in en sevilen ve en meşhur turtasını sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         6 kare milföy hamuru

Şerbeti için;

·         200 g toz şeker

·         220 g su

·         1 adet çubuk tarçın

·         1 limonun kabuğu

Muhallebi için;

·         1 yemek kaşığı mısır nişastası

·         2 yemek kaşığı un

·         350 g süt

·         5 yumurtanın sarısı

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

 

Pastel de nata tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak ’ta bulunan sos tenceresinin içine su, çubuk tarçın, limon kabuğu ve toz şekeri koyup karıştırarak kaynamaya bırakın
  2. Arçelik Ankastre Ocak ’ta bulunan ayrı bir sos tenceresinin içine mısır nişastası, un ve sütü koyup koyulaşana kadar pişirin.
  3. Pişirdiğiniz karışımın içerisine hazırladığınız şerbeti ekleyin ve iki karışımı iyice harmanlayın.
  4. Karışım hafif soğuyunca yumurta sarılarını ilave edip bir çatal yardımı ile karıştırın.
  5. Milföy hamurlarını tezgaha alın ve rulo olacak şekilde sarın.
  6. Ardından ortadan ikiye bölün ve bir merdane yardımıyla hamurları yuvarlak olacak şekilde açın.
  7. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın ve muffin kalıbının içerisine alt tarafı tamamen kaplanana kadar parmaklarınızla iyice yerleştirin.
  8. Hamur ile kaplanan kalıpların içine birleştirdiğiniz karışımı doldurun.
  9. Önceden ısıtılmış 250 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 15 dakika pişirin.
  10. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde turtalarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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