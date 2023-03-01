Pastel de nata tatlısı tarifi
Portekiz'in en sevilen ve en meşhur turtasını sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 6 kare milföy hamuru
Şerbeti için;
· 200 g toz şeker
· 220 g su
· 1 adet çubuk tarçın
· 1 limonun kabuğu
Muhallebi için;
· 1 yemek kaşığı mısır nişastası
· 2 yemek kaşığı un
· 350 g süt
· 5 yumurtanın sarısı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Pastel de nata tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak ’ta bulunan sos tenceresinin içine su, çubuk tarçın, limon kabuğu ve toz şekeri koyup karıştırarak kaynamaya bırakın
- Arçelik Ankastre Ocak ’ta bulunan ayrı bir sos tenceresinin içine mısır nişastası, un ve sütü koyup koyulaşana kadar pişirin.
- Pişirdiğiniz karışımın içerisine hazırladığınız şerbeti ekleyin ve iki karışımı iyice harmanlayın.
- Karışım hafif soğuyunca yumurta sarılarını ilave edip bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Milföy hamurlarını tezgaha alın ve rulo olacak şekilde sarın.
- Ardından ortadan ikiye bölün ve bir merdane yardımıyla hamurları yuvarlak olacak şekilde açın.
- Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın ve muffin kalıbının içerisine alt tarafı tamamen kaplanana kadar parmaklarınızla iyice yerleştirin.
- Hamur ile kaplanan kalıpların içine birleştirdiğiniz karışımı doldurun.
- Önceden ısıtılmış 250 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 15 dakika pişirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde turtalarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.