Panpepato tarifi
GeriTatli Panpepato tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.12.2025 - 00:00

Panpepato tarifi

Panpepato tarifi

Bolca kıyılmış fındık, kuru meyve, bal ve karabiberle yapılan, üzerine bolca eritilmiş bitter çikolata eklenmesiyle ortaya çıkan harika lezzet.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

110 g bal
40 g kuzu üzüm
Yarım su bardağı fındık
75 g haşlanmış badem
Yarım su bardağı ceviz
1 yemek kaşığı kuru üzüm suyu
40 g portakal kabuğu rendesi
1 çay kaşığı hindistan cevizi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
95 g un
100 g bitter doğranmış çikolata
 

Üzeri için;

 

100 g bitter çikolata

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Panpepato tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Fındık, badem ve cevizi Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti' nden hafif diri kalacak şekilde geçirin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine bal ve kuru üzüm suyunu ekleyip, koyu ve yapışkan kıvamdan ince ve akışkan kıvama gelene kadar ısıtın.
  3. Akışkan hale gelice içine doğranmış bitter çikolatayı ekleyin ve eriyip birleşene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  4. Fındık, badem, ceviz, kuru üzüm ve portakal kabuğu rendesini erimiş çikolataya ekleyip karıştırmaya devam edin.
  5. Ardından un, Hindistan cevizi, tarçın ve karabiberi ilave edip, un tamamen emilene ve iyice karışana kadar harmanlayın.
  6. Oda sıcaklığına gelen karışımdan bir kaşık alıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın ve elinizle şekil verin.
  7. Karışım bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edin.
  8. Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  9. Pişen panpepato’ nun tamamen soğumasını bekleyin.
  10. Bu sırada Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi'ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
  11. Eriyen bitter çikolatayı panpepato’ların üzerine dökün ve donmasını bekleyin.
  12. Panpepato’larınız hazır.
  13. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

