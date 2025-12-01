Panpepato tarifi
Bolca kıyılmış fındık, kuru meyve, bal ve karabiberle yapılan, üzerine bolca eritilmiş bitter çikolata eklenmesiyle ortaya çıkan harika lezzet.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
110 g bal
40 g kuzu üzüm
Yarım su bardağı fındık
75 g haşlanmış badem
Yarım su bardağı ceviz
1 yemek kaşığı kuru üzüm suyu
40 g portakal kabuğu rendesi
1 çay kaşığı hindistan cevizi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
95 g un
100 g bitter doğranmış çikolata
Üzeri için;
100 g bitter çikolata
Panpepato tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Fındık, badem ve cevizi Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti' nden hafif diri kalacak şekilde geçirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine bal ve kuru üzüm suyunu ekleyip, koyu ve yapışkan kıvamdan ince ve akışkan kıvama gelene kadar ısıtın.
- Akışkan hale gelice içine doğranmış bitter çikolatayı ekleyin ve eriyip birleşene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Fındık, badem, ceviz, kuru üzüm ve portakal kabuğu rendesini erimiş çikolataya ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Ardından un, Hindistan cevizi, tarçın ve karabiberi ilave edip, un tamamen emilene ve iyice karışana kadar harmanlayın.
- Oda sıcaklığına gelen karışımdan bir kaşık alıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın ve elinizle şekil verin.
- Karışım bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam edin.
- Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Pişen panpepato’ nun tamamen soğumasını bekleyin.
- Bu sırada Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi'ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
- Eriyen bitter çikolatayı panpepato’ların üzerine dökün ve donmasını bekleyin.
- Panpepato’larınız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.