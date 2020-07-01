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Orman Meyveli Peynirli Pankek Tatlısı
Rus mutfağının geleneksel tatlılarından olan bu tarif yıllar içinde farklı farklı malzemelerle yapılmış. İlk zamanlarda lor peyniriyle yapılan bu tatlı şimdi süzme peynirle yapılıyor. Rutinden sıkılanlar, farklı tarif arayanlar için ideal!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 g süzme peynir
- 2 adet yumurta
- 5 yemek kaşığı şeker
- 100 g un
- 1 çay kaşığı vanilya
- 10 g tereyağı
- 2 g tuz
Üzeri için;
- Yaban mersini
- Frambuaz
- Bal
- Pudra şekeri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Ankastre Ocak
Orman Meyveli Peynirli Pankek Tatlısı Nasıl yapılır?
- Süzme peyniri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp karıştırın.
- Üzerine yumurtaları ilave edip karıştırın.
- Ardından şeker, tuz, un ve vanilyayı da ekleyin.
- Homojen bir kıvam olana kadar karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’a tavayı alıp tereyağını ekleyin.
- Hazırladığınız hamurdan parçalar koparın ve tezgahta yuvarlayıp şekil verin.
- Ardından ısınan yağda her iki tarafı da kızarana kadar aynı işlemi uygulayın.
- Tüm hamur bitince servis tabağınıza pankeki alın ve üzerine bal gezdirin.
- Frambuaz ve yaban mersini koyun ve pudra şekeri serpin.
- Afiyet olsun!
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