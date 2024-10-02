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Tatli
Haber Giriş: 02.10.2024 - 15:05 | Son Güncelleme:

Nar reçeli tarifi

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Nar reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının en sevilen reçellerinden nar reçelini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

 Malzemeler:

 

2 dolu su bardağı ayıklanmış nar
3 su bardağı şeker
1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
1 tatlı kaşığı limonun suyu

Nar reçeli tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle ayıklanmış narları yıkayın.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine ayıklanmış nar, şeker, taze sıkılmış nar suyu ve limon suyunu ekleyin.
  3. Manuel program- basınçsız pişirme modunda 35 dakikaya ayarlayın.
  4. Nar reçeliniz hazır.
  5. Oda sıcaklığına geldikten sonra kavanozlara doldurabilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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