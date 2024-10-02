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Nar reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarının en sevilen reçellerinden nar reçelini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 dolu su bardağı ayıklanmış nar
3 su bardağı şeker
1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
1 tatlı kaşığı limonun suyu
Nar reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle ayıklanmış narları yıkayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine ayıklanmış nar, şeker, taze sıkılmış nar suyu ve limon suyunu ekleyin.
- Manuel program- basınçsız pişirme modunda 35 dakikaya ayarlayın.
- Nar reçeliniz hazır.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra kavanozlara doldurabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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