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Tatli
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar

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Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar

Nefis makaronlar arasında muz dilimleri ve üzerine çikolata sosuyla bu mini atıştırmalıkların tadı damağınızda kalacak!

Malzemeler:

  • 80 g yumurta akı
  • 1 çimdik tuz
  • 165 g toz şeker
  • 1 çay kaşığı krem tartar
  • 140 g badem unu
  • 100 g pudra şekeri

Arası için;

  • 2 adet muz

Üzeri için;

  • Çikolata sos

Tarif:

  1. Yumurta aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp tuz ve krem tartar ile 3-4 dakika çırptın.
  2. Çırptıktan sonra şekeri ekleyip kademesini artırıp iyice köpük olana kadar 10 dakika yüksek devirde çırpın.
  3. Ayrı bir kapta badem unu ve pudra şekerini karıştırın.
  4. Ardından köpük haline getirdiğiniz yumurta karışımına spatula yardımıyla yavaşça yedirin.
  5. Hazırladığınız karışımı sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine muz dilimi genişliğinde olacak şekilde tüm hamuru sıkın.
  6. Önceden ısıttığınız 140 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika pişirin.
  7. Makaronlarınız piştikten sonra soğumaya bırakın.
  8. O sırada muzları kalın bir şekilde dilimleyin.
  9. Soğuyan bir makaronu alıp üstüne muz dilimi koyup tekrar üzerini makaronla kapatın.
  10. Mini atıştırmalıklarınızın üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz.
  11. Afiyet olsun!

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