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Tatli
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Muzlu rulo pasta tarifi

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Muzlu rulo pasta tarifi

Pastane usulü lezzetli muzlu rulo pasta tarifini evde hazırlamaya ne dersiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağından toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet büyük boy dilimlenmiş muz

Krema için

  • 500 ml süt
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

  • Pudra şekeri

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
  • Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
  • Arçelik A Fry Ankastre Fırın
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Muzlu rulo pasta tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak pastanın kreması için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede süt, un, nişasta, vanilya, eritilmiş tereyağı ve şekeri ekleyip karışım koyulaşıncaya kadar karıştırın.
  2. Karışım hazır olunca üzerini streç ile kaplayıp soğumaya bırakın.
  3. Pastanın pandispanyasını hazırlamak için; Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nde yumurta, şeker, un, vanilya ve kabartma tozunu iyice karıştırın.
  4. Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek, hamuru her yeri eşit ince bir katman olacak şekilde yayın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika pişirin.      
  5. Pişen kekin her yerine hazırladığınız kremadan sürün ve dilimlediğiniz muzları üzerine yerleştirip, altındaki yağlı kağıt ile rulo şeklinde sıkıca sarın.
  6. Rulo pastayı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 5 saat dinlendirin.
  7. Muzlu rulo pastanız hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz Türk kahvesi eşliğinde pastanızın üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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