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Muzlu rulo pasta tarifi
Pastane usulü lezzetli muzlu rulo pasta tarifini evde hazırlamaya ne dersiniz?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağından toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 adet büyük boy dilimlenmiş muz
Krema için
- 500 ml süt
- 1 paket vanilya
- 2,5 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
- Pudra şekeri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Muzlu rulo pasta tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak pastanın kreması için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede süt, un, nişasta, vanilya, eritilmiş tereyağı ve şekeri ekleyip karışım koyulaşıncaya kadar karıştırın.
- Karışım hazır olunca üzerini streç ile kaplayıp soğumaya bırakın.
- Pastanın pandispanyasını hazırlamak için; Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nde yumurta, şeker, un, vanilya ve kabartma tozunu iyice karıştırın.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek, hamuru her yeri eşit ince bir katman olacak şekilde yayın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika pişirin.
- Pişen kekin her yerine hazırladığınız kremadan sürün ve dilimlediğiniz muzları üzerine yerleştirip, altındaki yağlı kağıt ile rulo şeklinde sıkıca sarın.
- Rulo pastayı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 5 saat dinlendirin.
- Muzlu rulo pastanız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz Türk kahvesi eşliğinde pastanızın üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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