MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriMarshmallowlu sıcak çikolata tarifi
GeriTatli Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi

Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak leziz sıcak çikolata tarifi.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Ankastre Ocak

·       Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi

Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Malzemeler:

  • 100 ml krema
  • 200 ml süt
  • 200 gr bitter çikolata
  • 250 g kahve çekirdeği

 

Üzeri için;

  • Tarçın çubukları
  • Marshmallow

 

Tarif:

 

  1. Espresso için, Arçelik EM 9495 Imperium Barista® Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
  2. Ardından su haznesine su ekleyin.
  3. 13 farklı öğütme ayarı paslanmaz çelik öğütücü bölümüne kahve çekirdeklerini ilave edin ve espresso tuşuna basın.
  4. Espressonuz hazır.
  5. Arçelik Ankastre Ocak ta yer alan derin tencerenin içine krema, süt, parçalara ayırdığınız çikolata ve espressoyu ekleyip koyu bir kıvam elde edene kadar kısık ateşte pişirin.
  6. Sıcak çikolatanız hazır.
  7. Sunum fincanınızın içine sıcak çikolata, tarçın çubuğu ve marshmallowları ekleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi