Son Güncelleme:
Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi
Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak leziz sıcak çikolata tarifi.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi
Marshmallowlu sıcak çikolata tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 100 ml krema
- 200 ml süt
- 200 gr bitter çikolata
- 250 g kahve çekirdeği
Üzeri için;
- Tarçın çubukları
- Marshmallow
Tarif:
- Espresso için, Arçelik EM 9495 Imperium Barista® Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi’ nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
- Ardından su haznesine su ekleyin.
- 13 farklı öğütme ayarı paslanmaz çelik öğütücü bölümüne kahve çekirdeklerini ilave edin ve espresso tuşuna basın.
- Espressonuz hazır.
- Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tencerenin içine krema, süt, parçalara ayırdığınız çikolata ve espressoyu ekleyip koyu bir kıvam elde edene kadar kısık ateşte pişirin.
- Sıcak çikolatanız hazır.
- Sunum fincanınızın içine sıcak çikolata, tarçın çubuğu ve marshmallowları ekleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.