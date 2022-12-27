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Mandalinalı Smoothie
Hem görünüm hem de lezzet açısından parlak ve renkli vitamin deposu smoothie tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 5 adet mandalina
· 1 adet muz
· 1 yemek kaşığı bal
Üzeri için;
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Blender
Mandalinalı Smoothie Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak muz ve mandalinaların kabuklarını soyun.
- Ardından Arçelik Resital Blender ’ın içine mandalina, muz ve bir yemek kaşığı balı koyup iyice karıştırın.
- Üzerine taze nane ekleyerek mandalinalı smoothie’nizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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