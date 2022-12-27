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Tatli
Haber Giriş: 27.12.2022 - 23:06 | Son Güncelleme:

Mandalinalı Smoothie

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Mandalinalı Smoothie

Hem görünüm hem de lezzet açısından parlak ve renkli vitamin deposu smoothie tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         5 adet mandalina

·         1 adet muz

·         1 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

·         Taze nane

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Blender

Mandalinalı Smoothie Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak muz ve mandalinaların kabuklarını soyun.
  2. Ardından Arçelik Resital Blender ’ın içine mandalina, muz ve bir yemek kaşığı balı koyup iyice karıştırın.
  3. Üzerine taze nane ekleyerek mandalinalı smoothie’nizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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