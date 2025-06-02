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Tatli
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:38 | Son Güncelleme:

Limonlu muhallebi tarifi

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Limonlu muhallebi tarifi

En ideal hafif tatlı tariflerinden mis kokulu limonlu muhallebi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 litre süt

·        2 yemek kaşığı nişasta

·        2 yemek kaşığı un

·        1 su bardağı toz şeker

·        1 adet yumurta sarısı

·        2 adet limon kabuğu rendesi

·        1 adet limon suyu

·        1 paket vanilya

·        Yarım çay kaşığı zerdeçal

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Limonlu muhallebi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine yumurta sarısını ekleyin ve kısık ateşte tel çırpıcı ile çırpın.
  2. Üzerine sütü yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edin.
  3. Toz şeker, un, nişasta, zerdeçal ve limon kabuğu rendesini de ilave ederek hiç topak kalmayacak şekilde yine tel çırpıcıyla çırpın.
  4. Muhallebiniz kaynayıp göz göz oluncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
  5. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ve vanilyayı ekleyin.
  6. Birkaç tur daha karıştırdıktan sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatabilirsiniz.
  7. Hazırladığınız muhallebiyi kaselere eşit olacak şekilde paylaştırın ve oda sıcaklığına geldiğinde Arçelik No Frost Buzdolabıda 1 saat dinlendirin.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde muhallebinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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