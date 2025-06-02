Limonlu muhallebi tarifi
En ideal hafif tatlı tariflerinden mis kokulu limonlu muhallebi…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 litre süt
· 2 yemek kaşığı nişasta
· 2 yemek kaşığı un
· 1 su bardağı toz şeker
· 1 adet yumurta sarısı
· 2 adet limon kabuğu rendesi
· 1 adet limon suyu
· 1 paket vanilya
· Yarım çay kaşığı zerdeçal
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Limonlu muhallebi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine yumurta sarısını ekleyin ve kısık ateşte tel çırpıcı ile çırpın.
- Üzerine sütü yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edin.
- Toz şeker, un, nişasta, zerdeçal ve limon kabuğu rendesini de ilave ederek hiç topak kalmayacak şekilde yine tel çırpıcıyla çırpın.
- Muhallebiniz kaynayıp göz göz oluncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ve vanilyayı ekleyin.
- Birkaç tur daha karıştırdıktan sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatabilirsiniz.
- Hazırladığınız muhallebiyi kaselere eşit olacak şekilde paylaştırın ve oda sıcaklığına geldiğinde Arçelik No Frost Buzdolabı’ da 1 saat dinlendirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde muhallebinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.