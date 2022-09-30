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Kırmızı üzüm reçeli tarifi
Mineral ve vitamin açısından zengin olan kırmızı frenk üzümünü reçel olarak mutlaka denemelisiniz.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 kg Frenk üzümü
· 1 kg toz şeker
· 1 yemek kaşığı limon suyu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Kırmızı üzüm reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Frenk üzümlerinin saplarını ayıklayıp yıkayın.
- Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişiriciv ’yi reçel modunda 140 derece sıcaklıkta 40 dakika çalıştırın.
- Ardından içine üzümleri ve şekeri koyup kaynatın.
- Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri temizleyin.
- Son olarak limon suyunu ekleyin.
- Hazır olan reçelinizi sıcak sıcak kavanozlara doldurup oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘ nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde kırmızı üzüm reçelinizi kızarmış ekmek ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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