MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKırmızı üzüm reçeli tarifi
GeriTatli Kırmızı üzüm reçeli tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 30.09.2022 - 19:45 | Son Güncelleme:

Kırmızı üzüm reçeli tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırmızı üzüm reçeli tarifi

Mineral ve vitamin açısından zengin olan kırmızı frenk üzümünü reçel olarak mutlaka denemelisiniz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 kg Frenk üzümü

·         1 kg toz şeker

·         1 yemek kaşığı limon suyu

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

 

 

Kırmızı üzüm reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Frenk üzümlerinin saplarını ayıklayıp yıkayın.
  2. Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişiriciv ’yi reçel modunda 140 derece sıcaklıkta 40 dakika çalıştırın.
  3. Ardından içine üzümleri ve şekeri koyup kaynatın.
  4. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri temizleyin.
  5. Son olarak limon suyunu ekleyin.
  6. Hazır olan reçelinizi sıcak sıcak kavanozlara doldurup oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘ nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde kırmızı üzüm reçelinizi kızarmış ekmek ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu içerik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi