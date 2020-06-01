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Kirazlı Dondurmalı Crumble Tarifi
Neredeyse her meyveyle ayrı güzel olan crumble tarifini gelin mevsimin gözdesi kirazla yapalım. Üstelik dondurmayla servis edip lezzetini ikiye katlayalım!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 200 g kiraz
- 50 g un
- 3 yemek kaşığı esmer şeker
- 4 yemek kaşığı yulaf
- 1 çay bardağı file badem
- 5 yemek kaşığı soğuk tereyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik Ankastre Fırın
Kirazlı Dondurmalı Crumble Tarifi Nasıl yapılır?
- Kirazları iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini ayıklayın.
- Limon suyu ve bir yemek kaşığı esmer şekerle beraber Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavaya alıp ısıtın dikkatlice 3-4 dakika karıştırın.
- Kirazlar biraz suyunu verecek, şekerle beraber karamelize olacaklar.
- Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde un, tereyağı ve kalan 2 yemek kaşığı esmer şekeri hafif çekin.
- Karışımı bir kaseye alıp üzerine yulafı ve file bademi ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın.
- Ardından Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
- Fırın kaplarınıza kirazları paylaştırın.
- Üzerine hazırladığınız kırıntı karışımı ekleyin ve ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 10 dakika kadar pişirin.
- Servis etmeden önce tabaklara bir top vanilyalı dondurma koyun ve kaşık yardımıyla kirazların tabandaki sosuyla süsleyin.
- Afiyet olsun!
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