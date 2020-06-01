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Tatli
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Kirazlı Dondurmalı Crumble Tarifi

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Kirazlı Dondurmalı Crumble Tarifi
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Neredeyse her meyveyle ayrı güzel olan crumble tarifini gelin mevsimin gözdesi kirazla yapalım. Üstelik dondurmayla servis edip lezzetini ikiye katlayalım!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 200 g kiraz
  • 50 g un
  • 3 yemek kaşığı esmer şeker
  • 4 yemek kaşığı yulaf
  • 1 çay bardağı file badem
  • 5 yemek kaşığı soğuk tereyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik Ankastre Fırın

Kirazlı Dondurmalı Crumble Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Kirazları iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini ayıklayın.
  2. Limon suyu ve bir yemek kaşığı esmer şekerle beraber Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavaya alıp ısıtın dikkatlice 3-4 dakika karıştırın.
  3. Kirazlar biraz suyunu verecek, şekerle beraber karamelize olacaklar.
  4. Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde un, tereyağı ve kalan 2 yemek kaşığı esmer şekeri hafif çekin.
  5. Karışımı bir kaseye alıp üzerine yulafı ve file bademi ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın.
  6. Ardından Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
  7. Fırın kaplarınıza kirazları paylaştırın.
  8. Üzerine hazırladığınız kırıntı karışımı ekleyin ve ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 10 dakika kadar pişirin.
  9. Servis etmeden önce tabaklara bir top vanilyalı dondurma koyun ve kaşık yardımıyla kirazların tabandaki sosuyla süsleyin.
  10. Afiyet olsun!

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