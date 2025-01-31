Son Güncelleme:
Kestane şekeri tarifi
Bursa’nın meşhur tatlılarından olan kestane şekerini evinizde kendiniz yapmaya ne dersiniz?
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yarım kilo kestane
3 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 paket vanilya
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Kestane şekeri tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak kestaneleri bir bıçak yardımı ile arkalı önlü çizin.
- Kestaneleri yıkayın.
- Kestaneleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin ve kısık ateşte 3 saat pişirin.
- Kabukları aralanan kestaneleri bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde kabuklarından ayırın.
- Parçalanmamasına dikkat edin.
- Derin bir cam kasenin içine kestaneleri koyun.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine şeker, su ve vanilyayı ekleyip kaynatın.
- Kaynattığınız şerbeti kestanelerin üzerine dökün ve 3 gün bekletin.
- 3 günün sonunda kestanelerin olduğu cam kaseyi içi su dolu bir tencerenin içine oturtarak benmari usulü Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kapağı kapalı bir biçimde 1 saat pişirin.
- Bu şekilde de 1 gün beklettikten sonra ertesi günü aynı işlemi tekrar uygulayın.
- Kestane şekerleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kestane şekerlerini servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.