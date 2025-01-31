MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKestane şekeri tarifi
GeriTatli Kestane şekeri tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 03.02.2025 - 16:20 | Son Güncelleme:

Kestane şekeri tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kestane şekeri tarifi

Bursa’nın meşhur tatlılarından olan kestane şekerini evinizde kendiniz yapmaya ne dersiniz?

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yarım kilo kestane
3 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 paket vanilya

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Kestane şekeri tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. İlk olarak kestaneleri bir bıçak yardımı ile arkalı önlü çizin.
  2. Kestaneleri yıkayın.
  3. Kestaneleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin ve kısık ateşte 3 saat pişirin.
  4. Kabukları aralanan kestaneleri bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde kabuklarından ayırın.
  5. Parçalanmamasına dikkat edin.
  6. Derin bir cam kasenin içine kestaneleri koyun.
  7. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine şeker, su ve vanilyayı ekleyip kaynatın.
  8. Kaynattığınız şerbeti kestanelerin üzerine dökün ve 3 gün bekletin.
  9. 3 günün sonunda kestanelerin olduğu cam kaseyi içi su dolu bir tencerenin içine oturtarak benmari usulü Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta kapağı kapalı bir biçimde 1 saat pişirin.
  10. Bu şekilde de 1 gün beklettikten sonra ertesi günü aynı işlemi tekrar uygulayın.
  11. Kestane şekerleriniz hazır.
  12. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kestane şekerlerini servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi